Pár hét, és újra tele lesznek a budapesti plázák

Ebben szerepet játszhat az is, hogy bár az üzletek túlnyomó többsége - körülbelül 80-90 százaléka - már közvetlenül a feloldást követően újra kinyitott, az összes bérlő 8-10 százaléka továbbra is zárva tart - olvasható a lapban.

Mint írták, a szövetség a vidéki plázáktól kapott visszajelzés szerint arra számít, hogy a fővárosban is másfél-két hétbe telik, mire a látogatószám visszaáll a korábbi mértékre.

Az MBSZ értékelése szerint, bár a nyitás óta eltelt rövid idő miatt csak kevéssé részletes statisztika áll rendelkezésre, így is nagyon biztatók az adatok - olvasható a lapban.

A budapesti bevásárlóközpontok látogatószáma a veszélyhelyzet előtti szint mintegy 50 százalékát érte el a kijárási korlátozás fővárosi feloldását követő első napokban, hétfőn, majd kedden is - írta pénteki számában a Világgazdaság Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége (MBSZ) közlésére hivatkozva.

