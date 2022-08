Piramisjáték-gyanús termékre figyelmeztet a jegybank

A magyarországi közösségi médiában az utóbbi időben egyre gyakrabban hirdetett HyperFund multi level marketing (MLM) típusú üzletként működik, egyszintű, ún. unilevel struktúrát használva. Az MLM-nél az új ügyfeleket beszervező részesedést kap azok befizetéseiből is, annak érdekében tehát, hogy – akár 15 százalékos profitrátát ígérve másoknak – megsokszorozza saját bevételeit, fel kell építenie saját csapatát. A rendszer kulcseleme a tagság, amit a különféle mértékű belépési díjak megfizetésével lehet elérni. A csatlakozók a tagsági viszonyt a belépési összegekkel vásárolják meg, cserébe különféle jutalékokat, jóváírásokat kapnak.

Ez a szisztéma leginkább a piramisjátékokban terjedt el, amely mögött nincs valós gazdasági tevékenység, a rendszer egyetlen bevételét az új belépők befizetései adják. A tevékenység egyetlen célja, hogy minél több ember számára értékesítsék a termékeiket, illetve ezek a személyek is továbbértékesítsék a lehetőséget.

Gyanakvásra ad okot az is, ha a befizetési lehetőség is bonyolult feltételekhez kötött, így csak meghatározott kriptovalutákban lehetséges, s többszörös átváltások után jelenik meg az összeg az új belépő számára. Szintén gyanús, ha a kifizetés sem egyszerű, így olyan tokenek vásárlásával, többszöri átváltással lehet csak hozzáférni, ami feleslegesen bonyolulttá teszi a rendszert. Bizalmatlanságot szülhet az a tény is, ha egy vállalat letiltja a tagoknak a bemutató videók nyilvános terjesztését, s így azokat csak zárt, szűk körben lehet ismertetni.

Érdemes vigyázni. Fotó: Depositphotos Érdemes vigyázni. Fotó: Depositphotos

Az Egyesült Királyságban, Indiában, Új-Zélandon, Bermudán és Németországban is figyelmeztetéseket fogalmaztak meg a hatóságok HyperFund/HyperVerse szisztémával és a mögötte álló személyekkel kapcsolatban.

Az MNB piacfelügyeleti tapasztalatai alapján előfordul, hogy a hasonló rendszereket szervezők valamilyen kriptovalutához köthető tevékenységet végzőként hirdetik magukat, valójában azonban MLM rendszert – adott esetben piramisjáték-sémát – működtetnek, amelyben a kriptovalutáknak nincs vagy elenyészően csekély szerepe van. E kockázatok miatt jelentős az esély, hogy a befektetők végleg elveszthetik befektetett tőkéjük egy részét vagy egészét.

Befektetés előtt így nyomatékosan ajánlott, hogy a befektetők a kockázatok értékelésén túl megbízható és valós információkat is szerezzenek a számunkra ajánlott tevékenységről, az érintett kriptovalutáról (pl. árfolyam, volatilitás) és annak üzemeltetőjéről (tényleges létezése, származási helye, belső szabályzatai, a rájuk vonatkozó nyilvánosan elérhető adatok stb.). Kifejezetten célszerű rákérdezni a befektetési döntést ajánló személynél vagy a szervezőnél a befektetéssel járó kockázatokra, lehetséges veszteségekre és az értékesítési, valamint az ügyletből történő kiszállási lehetőségekre. Ez azért is fontos, mert a közösségi médiában megjelenő – jellemzően szponzorált – tartalmakban szereplő információk gyakran elégtelenek a megalapozott befektetői döntések meghozatalához.

Az MNB a befektetők védelme érdekében folyamatosan igyekszik a tájékoztatás eszközével a fogyasztók segítségére lenni. Célszerű, hogy a befektetők minden esetben fontolják meg a felügyelt pénzügyi intézmények által kínált befektetési és megtakarítási lehetőségeket is. Az MNB honlapján elérhető a jegybanki engedéllyel vagy regisztrációval rendelkező befektetési szolgáltatók listája, s fogyasztóvédelmi oldalán a befektetési döntést segítő hasznos tájékoztatók is megtekinthetőek.