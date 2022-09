Putyin az ukrán polgári létesítményeket fenyegeti

Joe Biden amerikai elnök felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy még véletlen se vessenek be taktikai nukleáris eszközöket, sem pedig vegyi fegyvereket. A CBS kérdésére az elnök azt is elmondta, hogy amennyiben Putyin ilyen döntést hozna annak Amerika részéről komoly következménye lenne. Biden azt is jelezte, megengedhetetlennek tartja ezt és semmihez sem hasonlítható módon megváltoztatná a háború arculatát.

Ukrajna orosz inváziója és a háború miatt súlyosbodó globális élelmiszerválság áll majd a középpontjában az ENSZ jövő heti találkozóján New Yorkban. „Naivitás lenne azt gondolni, hogy közel vagyunk a békemegállapodás lehetőségéhez” – mondta Antonio Guterres ENSZ-főtitkár a 193 tagú ENSZ-közgyűlés kedden kezdődő magas szintű ülése előtt. "Jelenleg minimális az esély a békekötésre."

Senki nem állt Putyin mellé. Fotó: MTI-EPA/PAVEL BYRKIN Senki nem állt Putyin mellé. Fotó: MTI-EPA/PAVEL BYRKIN

Narendra Modi indiai miniszterelnök szombaton azt mondta Putyinnak, hogy „a mostani idő nem a háború ideje”, amikor egy regionális ázsiai csúcstalálkozón találkozott Üzbegisztánban. Putyin elmondta Modinak, hogy tud India „aggodalmairól” a konfliktussal kapcsolatban. Az orosz elnök számára ez rövid időn belül a második komoly elutasítás volt, hiszen korábban Hszi Csin-ping kínai elnökkel is beszélt, aki szintén aggodalmát fejezte ki az oroszok inváziója kapcsán, és vonakodott Moszkva támogatásától. Az orosz elnök az indiai vezetővel tartott találkozó után (végtelenül cinikusan) nyilatkozott, arról beszélt ugyanis, hogy "Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a harcok a lehető leghamarabb véget érjenek". Az agresszor mindezt megkontrázta azzal, hogy Kijevet a tárgyalások elutasításával vádolta.

Hogy az orosz elnök mennyire nem gondolta komolyan a fegyverszünetet, azt jelzi, hogy később újságíróknak nyilatkozva Putyin már arról beszélt, hogy országa folytatja az Ukrajna elleni támadást. Arra is figyelmeztetett, hogy Moszkva fokozhatja csapásait az ország létfontosságú infrastruktúrája ellen, ha az ukrán erők oroszországi létesítményeket vesznek célba. Ezzel tulajdonképpen nem tett meglepő bejelentést, hiszen a harkivi összeomlás óta az orosz hadsereg szinte csak az ukrán polgári infrastruktúrát támadja. Az orosz elnök azt is kijelentette, hogy a céljuk továbbra is a teljes keleti donbászi régió „felszabadítása”, és nem látja szükségét ennek felülvizsgálatára. „Nem rohanunk” - mondta a Sanghaji Együttműködési Szervezet szamarkandi ülése után az orosz elnök.

Recep Tayyip Erdogan török elnök a csúcstalálkozón azt mondta, hogy országa komoly erőfeszítéseket tesz az ukrajnai konfliktus diplomáciai úton történő mielőbbi megoldására. Érdemes felidézni, hogy az egyetlen érdemleges megállapodásban, az ukrán gabonaszállítások újraindításában Törökország fontos közvetítő szerepet vitt. Putyin a találkozón azt jelezte Erdogannak, hogy Moszkva szorosabb kapcsolatokat szeretne kiépíteni Törökországgal, és kész „jelentősen növelni” az országba irányuló exportot. Ez egyébként akár azt is jelentheti, hogy Moszkva a törökök révén szeretné kikerülni a nyugati szankciókat. (Forrás: The Guardian)