Rácz András: szándékosság és hiba is kellett orosz részről kramatorszki tragédiához

Tegnap találta el két OTR-21 "Tocska-U" föld-föld harcászati rakéta a kelet-ukrajnai Kramatorszk menekülő civilekkel teli vasútállomását. Jelenleg 52 halottról (köztük 5 gyerekről) tudunk, a sebesültek száma száz felett van.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán közzétett fénykép véres térkőről, csomagokról és egy babakocsiról egy peronon a kelet-ukrajnai Kramatorszk vasútállomását ért rakétatámadást követően 2022. április 8-án. Két orosz rakéta csapódott be a vasútállomásnál, a támadásban több mint ötvenen életüket vesztették és több mint százan megsebesültek. Fotó: MTI/AP/Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldala Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán közzétett fénykép véres térkőről, csomagokról és egy babakocsiról egy peronon a kelet-ukrajnai Kramatorszk vasútállomását ért rakétatámadást követően 2022. április 8-án. Két orosz rakéta csapódott be a vasútállomásnál, a támadásban több mint ötvenen életüket vesztették és több mint százan megsebesültek. Fotó: MTI/AP/Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldala

Miután Ukrajna Oroszországot tette felelőssé a támadásért, orosz részről közölték, náluk ez a rakéta már nincs is rendszerben tartva, tehát nyilvánvalóan Ukrajna felelős az esetért.

Kapcsolódó cikk Már 50 halottja van a vasútállomás elleni rakétacsapásnak – pénteki háborús összefoglaló A háború 44. napjának történései.

Rácz András biztonságpolitikai szakértő ezt az állítást, illetve a támadás más körülményeit is górcső alá vette új Facebook-bejegyzésében.

A fenti állításról Rácz szerint "biztosan tudjuk, hogy nem igaz. Bár Oroszország valóban azt tervezte, hogy a Tocskát fokozatosan kivonja az aktív szolgálatból és felváltja Iszkander rakétákkal, ez nem haladt a tervezett ütemben. Azt nem lehet nyílt forrásból tudni, hogy pontosan hány Tocska van még rendszerben. Ám a mostani háború során orosz erők dokumentáltan vetettek be Tocskát Mariupolnál, Vuhledarnál, és többször filmeztek le orosz konvojokat Belaruszban is, amelyekben Tocska indítójárművek is voltak.

Biztosan nem igaz tehát, hogy ezt a fegyvert egyáltalán nem használnák."

A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy a civil áldozatokról jött hírek előtt az orosz kormánymédia még győzelmi jelentésben adott hírt arról, hogy támadás ért egy hadianyagot szállító ukrán vonatot Kramatorszkban.

Rácz úgy véli, hogy a támadás célpontja akár valóban lehetett a pályudvar közvetlen közelében található Sztarokramatorszk Gépgyár és a Kujbisev Vasöntöde is, viszont ennek ellentmond, hogy a képek alapján nem épületek, infrastruktúra rombolására alkalmas hagyományos, hanem "élőerő" ellen ideális repesz-romboló töltettel voltak felszerelve a becsapódó rakéták. Ebből a szakértő arra következtet, hogy egy ukrán katonai szerelvény lehetett az eredeti célpont.

Az, hogy a pusztító támadás végül a civilekkel teli pályaudvart érte, annak a Tocskák hírhedt pontatlansága, illetve az orosz hírszerzés hibás információi is az oka lehetett.

"Összességében az eset részben a 2014 nyarán Kelet-Ukrajna felett az oroszok által véletlenül lelőtt MH-17-es Malaysia Airlines repülőjárat sorsára hasonlít: az oroszok eredetileg katonai célpontot próbáltak támadni, csak valami egészen mást találtak el. Ezt követően pedig beindul(t) a dezinformációs gőzhenger, hogy elmossa a kontúrokat.

Fontos azonban látni, hogy ha volt arról hírszerzési információ, hogy a pályaudvaron ott lesz/lehet (nem tudjuk, hogy tényleg ott volt-e) egy ukrán katonavonat, akkor azt is biztosan tudniuk kellett, hogy több ezer civil várakozik ott az evakuációs vonatokra. Ennek ellenére kilőtték a rakétákat, pedig pontosan tisztában voltak azok pontatlanságával.

Ez pedig azt mutatja, hogy az orosz hadvezetés egyáltalán nem törekszik a polgári lakosság megkímélésére. Másképp fogalmazva, a rakétaindításkor érzékelhetően "beárazták" azt, hogy nagyszámú polgári áldozat lehet - mint ahogyan sajnos lett is."

- zárja bejegyzését Rácz András.