Nemcsak a pályán vállalkoznak a focistáink - cégbirodalmak is formálódnak

A válogatott focistáink számára eseménydús év volt 2020. És itt most nemcsak arra gondolunk, hogy a koronavírus-járvány miatt nem lehetett nézők előtt játszani, már, amikor egyáltalán pályára lehetett vonulni. És nem is arra gondolunk, hogy sikerült kiharcolni az újabb EB-szereplést, ahol ma már tudjuk, milyen jól helytálltak egy rendkívül nehéznek kinéző csoportban. Sokkal inkább arra gondolunk, ami a játékosokkal kapcsolatban jóval ritkábban jut eszünkbe: a gazdasági, üzleti életben mutatott tevékenységük és szerepvállalásuk, pedig ilyen is van. Sőt, azt kell mondjuk, hogy egyre inkább jellemző, hogy valamilyen saját vállalkozást indítanak - még, ha az átmenetileg alvócégnek is tűnik az éves mérlegek és beszámolók alapján.

2020-ban nemcsak a pályán, az üzleti életben is nagyon aktívak voltak a játékosok.

Aktív válogatott focisták és már visszavonult játékosok céges ügyeit tekintettük át. A listán új szereplők is feltűntek, úgy mint Lang Ádám, Fiola Attila és Sigér Dávid. Összesen 17 cégről fogunk szót ejteni, melyek 12 volt vagy jelenleg is aktív játékos tulajdonában vannak.

A cégek majd' fele veszteséges

A lentebb beillesztett táblázatban felsorolt 17 cég zöme tavaly veszteségesen működött, ami mondjuk nem annyira meglepő, ha egy friss alapítású társaságról van szó, vagy épp egy alvócégről, melynek egy forint árbevétele nem keletkezett. A listán öt olyan cég szerepel, melynek nem volt bevétele, ezek közül kettő friss alapítású. Ez részben indokolhatja a veszteséges működést, hiszen beletelik pár évbe, míg egy új cég tevékenysége felfut és képes lesz nyereséget termelni. Pontosabban