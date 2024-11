Rémálomra ébredhetett Rogán Antal

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni?

A kormány növekedési álmait az is beárnyékolja, hogy a beruházások értéke július-szeptember között az előző negyedévhez képest – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – összehasonlító áron 2,5 százalékkal mérséklődött.

Az újabb bődületes mínusz alapján még az is elképzelhető, hogy az egymás utáni második évben technikai recesszióba zuhant magyar gazdaság nemhogy 4 vagy 2 százalékkal, hanem egyáltalán nem növekszik. A GDP-bővülés egyik húzóerői ugyanis a beruházások. A másik a lakossági fogyasztás, de mint láttuk, az sem tündököl, ha nem is csökken, de az éves szintű 1,7 százalékos szeptemberi növekedés igencsak soványka.

A beruházások volumene 2024 III. negyedévében a nyers adatok szerint 15,4, de a szezonálisan kiigazított adatok szerint is 14,9 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest – tette közzé a KSH. A nyers adat csak hajszállal jobb az előző negyedév 16,8 százalékos mínuszánál, a szezonálisan kiigazított viszont rosszabb lett a 14,5 százalékos rátánál.

