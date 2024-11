Rengeteg embert elbocsátana az Audi

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az értesülés szerint nem közvetlenül az autógyártásban érintett embereket tesznek az utcára, hanem úgynevezett indirekt tevékenységeket végzőket. Ez jelentheti az adminisztrációt és a fejlesztést is. Az utóbbi területen kétezer munkahely szűnhet meg a Magager Magazin értesülése szerint. A leépítés azonban ennél sokkal kiterjedtebbnek ígérkezik. A cél ugyanis az, hogy nem kevesebb, mint 15 százalékkal vágják meg az Audi alkalmazottainak számát. Csak Németországban 4500 indirekt álláshely szűnhet meg. A Volkswagen leányvállalatánál annyit árultak el a Reuters érdeklődésére a hírrel kapcsolatban, hogy a menedzsment tárgyal a munkavállalók képviselőivel a cég jövőjének kérdéseiről

Óriási leépítést tervez az Audi is, akárcsak anyavállalata a Volkswagen és a hírek alapján nem lehet kizárni, hogy ez az autógyártó külföldi cégeit, köztük a magyar leányvállalatot is érinteni fogja.

