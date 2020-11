Rengetegen meggyógyultak, nagyot zuhant az aktív koronavírusosak száma Magyarországon

7734 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 666-an vannak lélegeztetőgépen. A beazonosított fertőzöttek számában megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye ezen a héten várható.

Másik említésre méltó információ a friss adatközlésben az az, hogy újra nagyon kevés számban végeztek teszteket a hatóságok. Bár az is előfordulhat, mint amire korábban volt példa, hogy az adatszolgáltatási problémák miatt késleltetetten, vagy nem teljeskörűen jelentek meg adatok a honlapon. Mindenesetre mivel 5595 új fertőzöttet találtak, miközben 8946 mintavételt végeztek, a napi pozitív tesztek aránya elképesztő csúcsot döntött: a tesztek 62,5 százaléka lett pozitív. Legutóbb pont vasárnap volt kiemelkedő az adat, akkor a tesztek 41 százaléka volt pozitív.

5595 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 217 122 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 151 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 823 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 63 860 fő, az aktív fertőzöttek száma 148 439 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 20 százaléka, az elhunytak 24 százaléka, a gyógyultak 25 százaléka budapesti.

