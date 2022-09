Rogán Antal ellenőrizheti, hogyan gazdálkodnak a nemzeti vagyonnal

Hivatalosan is Rogán Antal irányítása alá került a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) – derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből. Az eddig a miniszterelnök irányítása alá tartozó szervezetet szerdától „az általános politikai koordinációért felelős miniszter” vezeti, ez a feladatkör pedig a májusi kormányalakítás során a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszteré, azaz Rogán Antalé.

A rendelet kitér arra is, Rogán az irányítási és egyéb hatásköreit Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján gyakorolja, ő pedig – ahogy eddig is – Bordás Gábor.

A Kehiről szóló kormányrendelet szövegének többi részéből kikerült a Miniszterelnöki Kormányiroda kifejezés, ami annak tudható be, hogy ennek a korábban közvetlenül Orbán Viktor miniszterelnök irányítása alá tartozó szervezeti egység a májusi kormányalakítással megszűnt az önállósága, bekerült a Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezetébe. A jogalkotási folyamatban viszont csak most jutottak el odáig, hogy ezt a változást a Kehiről szóló rendeletben is átvezessék.

A változás tulajdonképpen az egy kormányzati ciklussal korábbi állapothoz hasonló visszarendezést jelent: 2018-ig a Kehi szintén nem közvetlenül a miniszterelnök, hanem „a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” irányítása alá tartozott, amely akkor a Miniszterelnökséget, konkrétan Lázár János kancelláriaminisztert jelentette.