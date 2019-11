Saját streamingoldalára terelheti az UEFA a Bajnokok ligáját

Saját, Bajnokok ligája-meccseket sugárzó streamingszolgáltatás felállítását mérlegeli az UEFA, mert vezetői attól félnek, hogy a tévécsatornák hamarosan elkezdenek kihátrálni a nagypénzes közvetítési szerződésekből, írja a Financial Times.

Az UEFA most folytatja a tárgyalásokat a Bl-meccsek 2021-2024-es időszakra vonatkozó közvetítési jogairól, de eddig csak az amerikai CBS-szel és a brit BT-vel sikerült megállapodniuk. Theodore Theodoridis, az UEFA főtitkára azonban arról számolt be az FT-nek, hogy az európai foci csúcsszervezete azt fontolgatja, hogy több országban is leállítja a versenyt a jogokért, és a hagyományos megoldás helyett inkább online sugározza majd a mérkőzéseket.

Szurkolók nézik a 2019-es Bajnokok ligája döntőt a madridi Wanda Metropolitano stadion kivetítőjén. (Fotó: BPI/Rex/Shutterstock) Szurkolók nézik a 2019-es Bajnokok ligája döntőt a madridi Wanda Metropolitano stadion kivetítőjén. (Fotó: BPI/Rex/Shutterstock)

Ezt úgy tudnák megoldani, ha kibővítenék a jelenlegi netes oldalukat, az UefaTV szájtot egy over-the-top (OTT) tartalmakat sugározni képes, nagyobb kapacitású weblappá. A jelenlegi modellben az UEFA évi 3,25 milliárd eurós nagyságrendben értékesít tévés közvetítési jogokat világszerte. Theodoridis arról beszél, hogy még mindig sok olyan partnerük van, aki folytatni akarja a hagyományos együttműködést, viszont készen akarnak állni arra az eshetőségre, ha ez megváltozna. "Akarunk egy alternatív opciót" - mondja.

Hogy hamarosan nagy változás áll be a közvetítési jogok piacán, és tényleg ki kell használni az alternatív opciót, annak egyre nő a valószínűsége. A brit Sky ugyanis nemrég jelezte, hogy egyre kevésbé hajlandó még több pénzt fizetni az UEFA-tartalmakért, mert már nekik is egyre nehezebb az ebből fakadó áremelést leerőltetni az előfizetőik torkán.

Az elmúlt években egyre több internetes cég szállt be a közvetítői jogokért folyó versenybe - az Amazon például elnyerte bizonyos Premier League-meccsek streamelési jogát a hagyományos tévéadók elől, így azokat a jelen szezon kezdetétől már a neten lehet nézni. A techcégek azonban ugyancsak azt jelezték, hogy nem hajlandóak többet fizetni a jogokért, mint a tévéadók.

Az Enders Analysis médiaelemző múlt havi jelentése már konkrétan arról ír, hogy "a futball tévéközvetítési jogainak boomja véget ér," különösen Európa öt vezető piacán: Angliában, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban. A jelentés szerint az említett, kiemelt piacok, bár sok mindenben különböznek, az mindben közös, hogy a tévés előfizetői létszám növekedése lelassult vagy egyenesen csökkenésbe ment át.

Az UEFA persze nem a fő piacokon kezdi a kísérletezést. Theodoridis elmondása szerint néhány Európán kívüli piacon vezetik be a streamingszolgáltatást, ahol az éves tévés szerződések értéke nem több 5-10 millió eurónál. Alternatívaként viszont azt is fontolgatják, hogy bármely olyan piacon átállnak streamingelésre, ahol jelentősen kevesebbet fizetnének a tévés Bl-meccsekért, mint amennyit azok az UEFA szerint megérnének.

Az OTT-rendszer elindításához azonban Theodoridis szerint alapesetben szükséges a fociklubok egyhangú beleegyezése is. Bár megoldható még a helyi adássugárzókkal, illetve internetes szolgáltatókkal és közösségimédia-cégekkel külön-külön megkötött szerződések útján is. Ha sikerül, akkor az UEFA olyan új modellt építhet ki magának, mint ami pl. az amerikai profi baseball-ligában, a Major League Baseball-ban már működik, ahol a saját, előfizetéses streamingszolgáltatás éves bevételét 620 millió dollárra becsülik.

(Financial Times)