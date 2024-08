Senki nem kapott még akkora esélyt Magyarországon, mint Varga Mihály

Érdekes rekorddöntésre figyelt fel a BorsOnline: a lap számításai szerint Varga Mihály lett a magyar történelem legrégebben hivatalban lévő pénzügyminisztere. Lassan már 4700 napja vezeti a pénzügyi tárcát - ezzel meglőzte Lukács Lászlót, aki 1895. január 15. és 1905. június 18. között volt Magyarország pénzügyminisztere (3807 napon át, a Szabadelvű Párt színeiben). Lukácsnak volt egy második ciklusa is, 1910. január 17. és 1912. április 22. között (827 napon át, immáron a Nemzeti Munkapárt színeiben), összesen tehát 4634 napig töltötte be a posztot. (Később egyébként rövid ideig miniszterelnök is volt, de kormánya belebukott egy kellemetlen pártfinanszírozási ügybe.)

A BorsOnline összeállítása szerint az 5 leghosszabb hivatali idővel bíró pénzügyminiszter listája a magyar történelemben így néz ki jelenleg:

1. Varga Mihály - 4692 nap

2. Lukács László - 4634 nap

3. Wekerle Sándor - 3638 nap

4. Faluvégi Lajos – 3335 nap

5. Szapáry Gyula – 2991 nap

Varga Mihály azt nyilatkozta a lapnak: "Nem a címek, vagy a rekordok számítanak, hanem a rám bízott feladatok maradéktalan teljesítése. Amíg a miniszterelnök számít a munkámra, addig teszem a dolgom az ország és a magyar emberek érdekében."