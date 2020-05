Senki sem ellenőrzi, hogy egészséges emberek mennek-e szabadtéri rendezvényekre

Az Mfor.hu azt kérdezte: miután újra mehetnek látogatók a szabadtéri rendezvényekre, vizsgálniuk kell-e a rendezőknek a nézők esetleges fertőzöttségét vagy a tüneteket? Kiss Róbert alezredes válaszában elmondta: a szervező gondoskodik a védelmi intézkedésekről, ez az ő felelőssége - ahogy az is, hogy betartassa az intézkedéseket a helyszínen. Aki a szabályokat megszegi, a rendezvényről eltávolítható. A szervezőnek azonban nincs felelőssége, kötelezettsége arra, hogy a nézők, résztvevők fertőzöttségét, tüneteit vizsgáltassa.

Több mint 500 beteg meghalt - a halál oka többnyire a vírushoz kapcsolódó valamilyen szövődmény, gyakran vérrögképződés. A vírus megtámadhatja a tüdőt, a szívet, a vesét is. Egyébként a gyermekek is megfertőződhetnek, de sokkal kisebb arányban lesznek súlyos betegek - Magyarországon nem ismert olyan eset, amikor 10 év alatti gyermeknél súlyos lefolyású lett volna a betegség. Ennek Szlávik János szerint organikus magyarázata lehet: az, hogy a gyerekek orrában kevesebb olyan receptor van, amelyet a vírus meg tud támadni.

Szlávik János, a Szent László kórház főorvosa a betegekről beszélt. Elmondta: több tízezer olyan ember élhet az országban, akik nem tudnak róla, hogy átestek a betegségen - vagy tünetmentesen, vagy nagyon enyhe tünetekkel. Az ismert betegek 80 százaléka is enyhe tünetekkel vészelte át a koronavírust.

A friss koronavírus-statisztikát is felidézték - 23 új beteg van, négyen elhunytak, az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent - részletek reggeli cikkünkben olvashatóak.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!