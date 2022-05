Soha nem látott rongyrázást hozott a Forma-1 Miamiba

A Forma-1-nek hosszú és színes története van az Egyesült Államokban. Az első amerikai nagydíjat még 1908-ban rendezték, és a sportág első világbajnokságának sorozatában is szerepelt az indianapolisi pálya, és onnantól sok legendás pályán sok legendás versenyt rendeztek a következő évtizedekben. Aki viszont csak az elmúlt harminc évben kezdett Forma-1-et nézni, az ezekből a régi és fontos kapcsolatokból keveset érzékelhetett.

Szűkös évek

A sportág és a kontinensnyi ország útjai az 1980-as évek végén kezdtek elválni, és 1991-től egészen 2000-ig nem rendeztek Forma-1-es nagydíjakat amerikai földön. A visszatérés nem sikerült rosszul, de a 2005-ös indianapolisi verseny aztán a sportág talán legnagyobb fiaskója lett: a szétrobbanó gumik veszélye miatt a rajtrács Michelin abroncsokat használó nagyobbik része a felvezető kör végén visszahajtott a bokszutcába, és a tömött lelátók előtt összesen hat darab autó körözgetett.

Ez aztán sikeresen lerombolta a Forma-1 amerikai reputációját, olyannyira, hogy 2007-től 2011-ig megint nem volt verseny az Egyesült Államokban, 2012-től pedig Austinban rendeznek egy futamot. Ez tulajdonképpen sikeresnek volt mondható, de az, hogy a motorsportőrült, több mint 300 millió lakosú Egyesült Államokban évente egyszer nagyjából megtelnek a lelátók egy Forma-1-es futamon, nem nevezhető kiugró eredménynek.

Amikor 2017-ben a Forma-1 mostani tulajdonos, az amerikai Liberty Media kezeibe került, a társaság kimondott célja volt a sportág „globális elérésének” kiterjesztése, különös tekintettel az amerikai piacra.

Ennek érdekében számos változást eszközöltek, sokat fejlesztették a sportág digitális jelenlétét, illetve leszerződtek a Netflix-szel is a nagy sikert hozott, bár a valóságot a dokumentumfilmsorozat álcája mögött időnként erősen „dramatizáló” (azaz a meghamisítás határáig kiforgató) Drive to Survive című sorozatra is.

Tavaly pedig végre egy izgalmas, a végletekig kiélezett párharc is összejött a világbajnoki címért, és mindezek meghozták a várt sikert az amerikai piacon: a nézettségi adatok kilőttek (2021-ben 54 százalékkal többen nézték a versenyeket, mint 2020-ban), a tavalyi amerikai nagydíj pedig minden idők legtöbb helyszíni nézőjét hozó versenyhétvégéje lett, nagyjából 400 ezres összesített nézőszámmal (ha valaki több napon is kint volt a pályán, akkor minden alkalommal külön nézőnek számítják).

Monacót is lekörözik

Ez már nagy siker volt, de az amerikai Forma-1-nek még mindig kellett egy igazi ikonikus nagydíj, ahol nemcsak egy puszta közepén felhúzott versenypályán tolonganak tömegek, hanem ahol az üzleti és a celebvilág apraja-nagyja fel tud vonulni, és maga a verseny már csak része a több napos, koncertekkel, partikkal, fogadásokkal teletömött, a versenyhétvége köré szerveződő eseménysorozatnak – ahogy például Monacóban is történik.

A pálya nyomvonala A pálya nyomvonala

Úgy tűnik, a Miami nagydíj végre ebben a tekintetben is betalált. Ugyan a verseny még csak ma este lesz, és a pályával rengeteg baja van a versenyzőknek (az aszfalt minőségétől az előzési lehetőségeken át a szalagkorlátokról kulcsfontosságú helyeken hiányzó ütéselnyelő rétegekig), ez nem nagyon érdekel senkit.

„Soha nem láttam még ekkora érdeklődést a szponzorok részéről, nem kaptunk még ennyi megkeresést rendezvényekre, a bokszutca meglátogatására hírességek részéről. És ez nemcsak arra a hat évre vonatkozik, amióta a McLaren csapatfőnöke vagyok, hanem az elmúlt húsz évre, amióta a sportág közelében vagyok. Olyan hangulata van számomra az egésznek, mint a Super Bowlnak, ami az év legnagyobb eseménye. A Super Bowlra nemcsak azért akar mindenki eljönni, hogy lássa a mérkőzést, hanem a félidei show, a partik, az események mind a részei”

- mondja Zak Brown, a McLaren istálló igazgatója.

A futamra szóló elővételes jegyeket kevesebb mint egy óra alatt elkapkodták, a lelátók összes helyét is néhány nap alatt eladták, pedig a futamra szóló jegyek átlagára közel 2200 dollár volt (a magyar nagydíjra idén a legdrágább, három napra szóló jegyeket kínálták 500 euróért, de a Hungaroringre sem lehet már egyébként vasárnapra jegyet kapni). Ráadásul rengetegen érkeztek a városba azokon kívül, akik jegyet tudtak szerezni a futamra. Ők nem száguldozó autókat akarnak közelről nézni, hanem az élményben akarnak részesülni – összesen több mint 300 ezren, azaz többen, mint ahányan a városban rendezett utolsó Super Bowlra érkeztek.

És hajlandóak meg is fizetni ennek az élménynek a borsos árát. A legjobb szállodákban a hétvégére egy éjszakára 100 ezer dollárnál többet kóstált egy lakosztály, a város neves séfjei 3 ezer dollárba kerülő menükkel készülnek, a legmenőbb szórakozóhelyeken a legnagyobb sztár-DJ-k lépnek fel, van olyan klub, ahol egy asztalfoglalás a koncertek estéjére 100 ezer dollárba került.

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Miami Nagydíjának időmérő edzésén a floridai Miami Gardensben 2022. május 7-én. A világbajnoki pontversenyben is vezető Charles Leclerc az első rajtkockáról indulhat a május 8-i futamon. MTI/EPA/Greg Nash Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Miami Nagydíjának időmérő edzésén a floridai Miami Gardensben 2022. május 7-én. A világbajnoki pontversenyben is vezető Charles Leclerc az első rajtkockáról indulhat a május 8-i futamon. MTI/EPA/Greg Nash

Az 5,4 kilométer hosszú, 19 kanyaros versenypálya és a hozzá kapcsolódó létesítmények megépítése nagyjából 40 millió dollárba került, de a szervezők szerint a városnak összességében körülbelül 400 millió dollár bevétele származhat a nagydíjhétvégéből. (A nagy igyekezet azért néha furcsa eredményeket hozott, az eredetileg az óceánpartra szánt pálya mellől például nem akarták elhagyni a jachtokat, így néhányat egy víz nélküli medencébe helyeztek el a pálya mellé – a hajóról versenynézés élménye végül is megvan így is, de a mémgyárosokat megihlette a dolog.)

'Lets put fake water in the fake marina, no one will notice'



#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/TEyF2QdjJq — Crash F1 (@CRASH_NET_F1) May 2, 2022

Me after paying $2,000 for a standing ticket #MiamiGP pic.twitter.com/wGQqhV5bQs — Matt Amys (@mattamys) May 2, 2022

Van másik!

A hosszú évek pangása után tehát a Forma-1 ma este, Miamiban szimbolikusan is újra meghódítja az Egyesült Államokat.

„Kétség sem férhet hozzá, hogy működik – mondja Zak Brown a Forma-1 amerikai stratégiájáról. – Minden azt mutatja, hogy jól működik: több amerikai szponzor van, mint valaha, gyorsan nő a sport amerikai rajongótábora, a hírességek úgy tolonganak, mint sehol, még Monacóban sem. Ez az egész csak tovább növeli majd a már meglévő lendületünket. Csodálatos.”

És még innen is van feljebb. Jövőre érkezik a Las Vegas-i nagydíj, ami hasonlóan nagy durranásnak ígérkezik. A Mercedes egyik főszponzora, az FTX egyik alelnöke, Avinash Dabir szerint is jó irányba haladnak a dolgok, és a nagy múltú versenypályák helyett az ilyen futamok lehetnek a Forma-1 jövője.

„Az az izgalmas, hogy a nulláról van felépítve ez a verseny. Lehetőség van modernizálásra, új közönség megszólítására azzal, hogy más dolgokat kínálsz a futam alatt. Miamiban megvan az infrastruktúra is, ami ezt kit tudja szolgálni, vannak szállodák, jó éttermek, strand, és egy gyönyörű város. Azt hiszem, Las Vegasnak nagyon hasonló tulajdonságai vannak. Nagyon jó stratégia szerint választja ki a Forma-1 a helyszíneit, és reményeim szerint még tovább fog növekedni a sport.”

Nekünk, innen távolról, be kell érnünk a versennyel, és inkább abban reménykedhetünk, hogy az is felnő majd a futamot körülvevő őrületes hangulathoz. A futam közvetítése ma este fél 10-kor kezdődik, és az eddigi versenyek alapján a bajnokság két fő esélyese, Max Verstappen és Charles Leclerc csatájában az utóbbi várhatja jobb esélyekkel, ugyanis a két Ferrari a tegnap esti időmérőn a két Red Bull elé tudott kerülni. Meglátjuk, mit hoz majd a futam, de az már most biztos, hogy a vesztesek is elfeledhetik majd bánatukat egy több ezer dolláros fogást majszolva, esetleg egy világhírű DJ számaira táncolva.