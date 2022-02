Sokkoló videó, hogy civil területet is lőnek az oroszok

A közösségi médiában több amatőr videó is terjed az Ukrajnában uralkodó helyzetről, az orosz csapatok vonulásáról vagy épp aktivitásáról. Csütörtök délután virális módon terjedő videón épp azt látni, hogy egy alacsonyan szálló orosz harci repülő lakott területet bombáz. A videót a becsapódás helyének szomszédos épületéből vették fel, ahol egy édesanya él a kisgyerekével. Felkavaró képsorok következnek!

A Russian warplane shoots near/at a house with civilians inside somewhere in #Ukraine. pic.twitter.com/4S7oxbZdTz