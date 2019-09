Szaúd-Arábia várja a turistákat - mire lehet számítani?

Ahmed al-Hatíb, a Turizmus és Nemzeti Örökség Szaúdi Bizottságának elnöke a Reutersnek elmondta: nem lesz kötelező női turistáknak a helyi viseletnek megfelelő hagyományos muszlim, lenge és hosszú fekete öltözetet, az abaját hordani. Ugyanakkor a „szerény ruházat” viselését megkövetelik, így a nyilvános strandokon is. Szintén érvényben marad az alkoholtilalom is, de mint mondta a „Szaúd-Arábiába érkező turistáknak lesz elegendő más dolog is, amit élvezhetnek.”

Az online elérhető vízumok díja mintegy 80 dollár (24 ezer forint) lesz, a férfi kíséret nélkül utazó nőkre vonatkozó korábbi korlátozást pedig megszüntetik, így már ők is szabadon meglátogathatják a szunnita királyságot. A muszlimok szent városaiba, Mekkába és Medinába azonban nem léphetnek be a turisták. Az országok pontos listáját, amelyek vízumot igényelhetnek, még a nap folyamán közzéteszik. Hatíb szerint Kína, Japán, az Egyesült Államok és Európa országai kerülnek fel a lajstromra.

Korábban a szunnita királyságba látogató külföldiek sora az országban állandó lakhellyel rendelkező munkásokra és családtagjaikra, üzleti utazókra, illetve a Mekkába és Medinába különleges vízumok alapján zarándoklókra szorítkozott. A szabadidő turisták tömeges fogadása már évek óta vita tárgya Szaúd-Arábiában, de eddig a konzervatív közvélemény és bürokrácia megakadályozta az elképzelés megvalósulását. Rijád tavaly decemberben tette lehetővé az elektronikus vízum igénylést sporteseményekre és koncertekre.

A trónörökös nagy álma

A turizmust kiemelt ágazatként kezeli Mohamed bin Szalmán trónörökös a hiányzó infrastruktúra ellenére. Ez utóbbi orvoslására Hatíb becslései szerint csaknem 250 ezer milliárd szaúdi rijál (20 ezer milliárd forint) beruházásra lenne szükség a többi között félmillió hotelszoba kialakításával 2030-ig. Mint mondta, az összeg fele állami óriásprojektekből, a másik pedig magánbefektetőktől jönne.

A kormányzati elképzelések szerint 2030-ra 100 millióra emelkedne a látogatók száma a mostani 40 millióról, a turisztikai ágazat hozzájárulása az ország GDP-jéhez pedig a mostani 3 százalékról 10 százalékra bővülne. Szaúd-Arábiában hivatalosan 12 százalékos a munkanélküliség. A tervezett fejlesztések egymillió új munkahelyet jelentenének az iparágban.