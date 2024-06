Szerdán nagyon fontos látogatója lesz Orbán Viktornak

Szerdán Budapestre látogat Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára – jelezte a közmédiának adott hétfő esti interjúban Orbán Viktor magyar kormányfő. Az interjút szemléző Portfolio szúrta ki az erről szóló fél mondatot - eszerint

"két nap múlva a főtitkár itt lesz, hogy megvitassuk Magyarország kimaradását a NATO ukrajnai missziójából."

Jens Stoltenberg szerdán érkezik a Karmelitába.

Fotó: NATO

Később a NATO honlapján is megjelent, hogy Jens Stoltenberg a magyar kormányfővel találkozik. A lap azt is kiemeli: az ukrajnai misszió kifejezés a kormányfő értelmezése, hivatalosan nincs szó ilyen misszióról, illetve NATO-katonák Ukrajnába küldéséről sem. De nem csak Orbán Viktor vette elő a választási kampányban azt a kártyát, hogy Magyarország bármikor belesodródhat a háborúba, hanem például Áder János korábbi köztársasági elnök is erről beszélt egy hete.

Kapcsolódó cikk Hirtelen megszólalt Áder János, kiadósat riogatott Ha bármilyen okból a NATO hadba lép Oroszország ellen, mivel hazánk is NATO-tag, Magyarország hadviselő fél lesz - hangsúlyozta Áder János volt köztársasági elnök.

Rácz András Oroszország-szakértő viszont azt írta a témáról: "amivel a Fidesz riogat, hogy Magyarország "belesodródna" a háborúba, vagy magyar fiataloknak kellene kötelezően harcolni Ukrajnáért, ez egyszerűen nem igaz. Nem érdemes cifrázni: nettó hazugság."

Kapcsolódó cikk Rácz András nem cifráz: nettó hazugság a Békemenet fő üzenete Bármit is mondtak a résztvevőknek, a felvonulásnak semmilyen hatása nincs és nem is lehet az ukrajnai háborúra, írja a szakértő.

Jens Stoltenberg kedden azt nyilatkozta: a találkozó témája a washingtoni csúcstalálkozó napirendje lesz, amely magában foglalja mind a NATO biztonságát és elrettentő erejét, mind Ukrajna támogatását. Azt is hozzátette, reméli, hogy mindegyik tagország rábólint az Ukrajnának nyújtott segélyek koordinációjának megerősítésére, illetve a pénzügyi támogatás jóváhagyására.