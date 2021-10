Szigoríthat járványügyi intézkedésein a főváros

Az augusztus vége óta ismét hetente ülésező Fővárosi Operatív Törzs mai megbeszélésén dönt arról, hogy a fővárosi önkormányzat által fenntartott bentlakásos intézményekben, jellemzően idősotthonokban ismét bevezetik-e a látogatási tilalmat, illetve újfent korlátozzák-e a kijárást. Azt is megvizsgálják, hogy a fővárosi önkormányzat óvodáiban kötelezővé tegyék-e a dolgozók számára a maszkhasználatot, ahogy azt néhány kerületben már előírták. Ezzel a korábbi intézkedéseket is ideértve, végére is érnek a jogszabályi lehetőségeiknek – mondta a Népszavának Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes.

A fővárosi önkormányzat már szeptember 9-én elrendelte az „érintésmentes látogatást” az idősotthonaiban. Így jó idő esetén a szabadban megfelelő távolságtartás mellett, illetve az épületen belül plexifalon keresztül bonyolítható a rokonlátogatás. Ágyban fekvő betegek esetében csak maszkkal látogathatóak a gondozottak. Bevezették a testhőmérséklet mérést és a gondozottak eltávozás utáni fokozott ellenőrzését is.

A főváros gazdasági társaságaitól is kérnek be adatokat, ezek vélhetőleg nem teljesen pontosak, de jól mutatják a tendenciát: az előző heti 70 megbetegedéshez képest a múlt héten már 93 dolgozónál mutatták ki a koronavírust, ami 23 százalékos emelkedés - írta a Népszava.