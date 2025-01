Szijjártó Péter készítheti a zsebkendőjét – tömeges elbocsátások a paksi orosz fővállalkozónál?

- teszi hozzá a képviselő, aki néhány napja már felhívta a figyelmet egy furcsa paksi ingatlanhirdetésre, amelynek a mostani hírhez is lehet köze.

„A munkások azt is állították, hogy rendszeresen késve kaptak fizetést és a munkakörülmények sem éppen nyugatiak voltak... Semmilyen információt nem kaptak, hogy esetleg folytatódik-e majd a munka, néhányan úgy tudják, hogy talán majd májusban, júniusban, de addig biztosan nem fog semmi történni Pakson”

- írja Hadházy, aki hozzáteszi, hogy a cégnek a nyilvános adatok szerint tavaly egymilliárd forintos hiánya volt, és 495 alkalmazottat foglalkoztatott, illetve munkaügyi bírságot is kapott.

„Az engem informáló munkások szerint már nem csak a német mélyépítő cég, hanem az oroszok is levonulnak és sok száz embert (nem csak magyarokat, hanem orosz, kazah és török munkavállalókat) is kirúgnak ”

