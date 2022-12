Szijjártó Péter kevesebb orosz gázt akar

Magyarország energiaellátásában a földgáz kivételesen fontos szerepet játszik, ez a függőség azonban csökkenthető, egyebek mellett a villamosenergia-import növelésével is, a kormány ezért nagy erőkkel dolgozik ezen - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a szlovéniai Cirkovcében. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az európai energetikai viták során a leggyakrabban használt szó a diverzifikáció, ami Magyarország számára azt jelenti, hogy "minél több forrásból, minél több útvonalon minél több típusú energiaforrást szeretnénk beszerezni". Utóbbi pontot azért nevezte különösen fontosnak, mert hazánk ellátásában a földgáz rendkívül fontos szerepet játszik, és ezt a függőséget a villamos energia felhasználásának és importjának fokozásával is mérsékelni lehetne.

"Ezért két nagyon fontos projektbe vágtunk bele Magyarország villamosenergia-ellátásbiztonságának hosszú távú garantálása érdekében" - hangsúlyozta. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy ezek közül az egyik már lezárult, hiszen utolsó szomszédos országként Szlovéniával is sikerült összekötni a hazai villamosenergia-hálózatot, így rá lehet fordulni a másodikra, amely szintén lényeges az ellátásbiztonság szempontjából.

"Ezáltal nem csak az energiaellátásunk biztonságát javítjuk, hanem a környezetvédelmi szempontokra is tekintettel tudunk lenni, és meg tudjuk őrizni Magyarország vezető pozícióját a felelősségtudatos, vagyis a környezetet védő energiafelhasználás tekintetétben" - fogalmazott. "A villamosenergia-importja és villamosenergia-felhasználása Magyarországnak így most biztosabbá, kiegyensúlyozottabbá válik" - szögezte le.