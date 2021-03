Szivárog a nyitási forgatókönyv? Az iskola és a kocsmaterasz lehet az első

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban azt mondta: az újranyitást akkor tudjuk megkezdeni, ha 2,5 millió ember be lesz oltva. Beszélt arról is, hogy az operatív törzset bízta meg azzal, hogy készítse el az újraindítási tervet, amelynek kulcseleme az oltások száma - az szerepeljen benne, hogy mi történjen, ha az oltottak száma elérte a 2,5 millió, a 3 milliót, a 3,5 milliót, 4 milliót.

Az Index szombaton egy értesülésre hivatkozva ebből a készülő tervből hozott nyilvánosságra néhány részletet. Eszerint április 19-e lehet az első enyhítések dátuma - a lap szerint ez persze nem kőbe vésett dátum, a beoltottak számának ekkorra el kell érnie a legalább a két és fél millió főt ahhoz, hogy valóban elkezdődjön a nyitás.

A lap azt írja: elsőként az iskolai oktatás indulhat újra, és a vendéglátóhelyek szabadtéri teraszai nyithatnak majd ki. A második körben - ha a 3 millió főt is eléri az oltottak száma- , ismét kinyithatnak a szállodák - írja az Index. A lap úgy tudja, a készülő menetrendbe beépítik azt is, hogy egy ideig zárt légterű helyeket csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatnak majd.

Hivatalos közlés természetesen nincs még a témában, a nemzeti konzultáció eredményeit is épp csak ma tették közzé - a kormányzati kommunikáció szerint ennek eredményére is támaszkodnak majd a nyitási menetrend meghatározásakor. Érdemes fenntartásokkal kezelni a mostani közléseket - korábban volt már több olyan nyilvánosságra hozott értesülés is (például az FFP2 minősítésű maszkok használatának kötelezővé tétele vagy a régiókra, megyékre vonatkozó eltérő szabályok bevezetése), amelyeket a kormányzat cáfolt, valótlannak minősített.