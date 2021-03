Szomorú rekord: 252 újabb áldozata van a koronavírusnak

Ismét rekord, illetve rekordközeli koronavírus-adatokat közöltek kedd reggel. Kedden hagyományosan mindig alacsony fertőzöttszámok érkeznek, ez most is így lett: 5481 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 586 123 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A mindössze 19 279 teszt kevés, alacsonyabb a korábbi napoknál. A pozitivitási ráta így most 28,4 százalékos, ez nem kiugró, hiszen két hete 30 százalék is volt.

Elhunyt 252 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 703 főre emelkedett. Ez szomorú rekordnak számít, hiszen eddig 227 elhunyt volt a legtöbb egy nap alatt még március 20-ról. Az aktív fertőzöttek száma is már 189 244 főre emelkedett.

Ismét nagyon sokan kerültek kórházba: 11 276-ról 11 873-ra ugrott ez a szám, ennyi koronavírusos beteget ápolnak kórházban (597-tel nőtt a kórházban lévők száma), közülük 1389-en vannak lélegeztetőgépen. Ez tegnap 1340 volt. Az operatív törzs szerint az oltási program rendben, ütemezetten zajlik: magyar lakosság átoltottsága elérte a 16,4 százalékot. Már 1 636 436 fő a beoltottak száma, ebből 481 820 fő már a második oltását is megkapta.

A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A következő egy hét oltásaihoz megkezdődött a vakcinák kiszállítása a kórházi oltópontokra és a kormányhivatalokon keresztül a háziorvosokhoz. A következő egy hét oltási tervéről az Operatív törzs mai sajtótájékoztatóján számolnak be.