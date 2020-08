Távozik a japán miniszterelnök - ez a lemondás oka

Abe megítélése az elmúlt időszakban sokat romlott, kritizálták a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatban meghozott intézkedések, valamint a botrányokba keveredő párttagok viselkedése miatt is.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Abe Sinzót először még 2006-ban, az országgyűlés soron kívüli ülésén választották meg először miniszterelnöknek, ám alig egy évvel később, 2007 szeptemberében váratlanul le is mondott több hónapnyi politikai nyomás és népszerűtlenség után, szintén egészségügyi okokra hivatkozva – politikusi pályafutása során nem először adja fel önként a miniszterelnöki széket. Második elnöki ciklusát 2012-ben kezdte, ezt megerősítve 2014-ben és 2017-ben is kétharmados választási győzelmet aratott pártjával és koalíciós partnerével, a Kómeitó párttal.

Romló egészségére hivatkozva távozik pozíciójából a távol-keleti ország vezetője, miután egy héten belül kétszer is kórházban járt – írja a Reuters. A politikus évek óta küzd egyebek mellett gyomorfekélyekkel is.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!