Tegyük jobbá a világot - a világ vezetőihez szólt az ENSZ főtitkára

António Guterres ENSZ-főtitkár felhívást intézett a világ vezetőihez, hogy használják fel a koronavírus-járvány teremtette helyzetet a világ jobbá tételére és együttműködésükkel olyan más globális fenyegetésekkel is szálljanak szembe, mint a klímaváltozás.

Guterres szerint a járvány rávilágított, hogy mennyire ki vannak szolgáltatva társadalmaink és gazdaságaink az ilyen jellegű sokkhatásoknak. Mint mondta, az egyedüli válasz ebben a helyzetben a bátor, jövőképpel rendelkező és együttműködő vezetés. Ugyanilyen vezetésre van szükség a klímaváltozás egzisztenciális fenyegetése esetében is - hangoztatta Guterres, megjegyezve, hogy az utóbbi évtized volt a legmelegebb a meteorológiai feljegyzések kezdete óta. Hangsúlyozta, jelentős ára lesz, ha nem cselekszünk a klímaváltozás feltartóztatása ügyében, ugyanakkor - mint fogalmazott - a technológia a mi oldalunkon áll.

Világszerte a pandémia eddig több mint 212 ezer ember életét követelte és meghaladja a hárommilliót is a regisztrált fertőzöttek száma. A vírus terjedését megfékezni hivatott kijárási korlátozások miatt számos ország gazdasági nehézségekkel kénytelen szembesülni.

