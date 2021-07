Titok, hogy mi épül és ki nyaral az OTP adriai szigetén

Három éve írta meg a magyar sajtó horvát forrásokra hivatkozva, hogy magyar kézbe került egy adriai sziget 30 évre. A horvát szigetet, Smokvica Velát a Balansz Zártkörű Nyíltvégű Ingatlan Alap horvátországi leányvállalata, a Zelena nekretnina d.o.o. vehette bérbe. A Balansz pedig az OTP Ingatlankezelő alapja. Három éve nem tudni, hogy pontosan mi épül a szigeten és kik üdülhetnek ott.

A Smokvica Vela nevű sziget a Horvát Köztársaság tulajdona, a sziget bérleti jogát nyílt tenderen nyerte el harminc évre a Balansz Zártkörű Nyíltvégű Intézményi Ingatlan Alap horvátországi érdekeltsége. A Balansz Ingatlan Alapot az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. kezeli. A szigeten zajló fejlesztések miatt 2019 nyarán és a követő hónapokban a sziget még nem fogadott/fogad vendégeket, erre várhatóan legkorábban jövő nyártól kerülhet majd sor

- közölte 2019-ben az OTP az esettel kapcsolatban.

Nem tudni, hogy a fejlesztések végül miként haladtak a szigeten, ezért kérdéseket küldtünk az OTP-nek:

A horvátországi Smokvica Vela szigeten milyen fejlesztéseket hajtottak végre? Idén nyáron már fogadnak vendégeket? Ez egy zárt sziget vagy bárki felkeresheti?

Rövid idő múlva érkezett is válasz a banktól:

A témával kapcsolatban nem tudjuk segíteni munkáját

- közölte kérdésünkre az OTP.

Tehát továbbra is titok, hogy mi épül a szigeten, amely közigazgatásilag Rogoznica járáshoz tartozik, és az elérhető adatok szerint állandó lakossága nincs, csak luxusingatlanok, sportpályák és éttermek, valamint néhány volt katonai objektum található rajta. Az biztos, hogy a nagyobb szállásfoglaló oldalakon nem lehet Smokvica Vela szigetre semmilyen szállást sem találni. Korábban arról is születtek cikkek 2019-ben, hogy a Horvátországban nyaraló Orbán Viktor miniszterelnök egy fekete helikopterrel érkezett a Smokvica Vela nevű kibérelhető üdülőszigetre. Most a horvát turisztikai minisztériumnak is küldtünk kérdéseket arra vonatkozólag, hogy jelenleg pontosan mi a sziget státusza és fogadnak-e ott turistákat. Amint befut a válasz Horvátországból, frissítjük cikkünket.

Sokkal látványosabban halad az OTP balatonszemesi szállodájának az építése. A bank tulajdonában lévő hotel felújítását és átalakítását 536,5 millió forint vissza nem térítendő közpénzzel támogatta a kormány. Tavaly januárban lehetett megtudni, hogy sikeres volt a közbeszerzés: az EU-s nyílt közbeszerzési felhívásra négy pályázat érkezett, ezek közül három jelentkező meg is felelt az összes feltételnek, közöttük egyedül az ár döntött. Így az EBH INVEST Kft. 335,6 millió forintos ajánlattal nyert.

Szállodánk teljes körű felújítása hamarosan befejeződik, várható nyitás 2021. augusztus.

- olvasható a hotel oldalán. Tehát még a nyáron elkészülhet a közvetlen vízparti komplexum felújítása.

A balatoni hotel konkrétan az OTP Ingatlanüzemeltető Kft.-hez tartozik, a cég bevétele a 2019-es 6,6 milliárd forintról 2020-ban 4,7 milliárd forintra csökkent (a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás árbevétele 221 millióról 17,7 millió forintra), a nyereség viszont 65 millió forintról 66 millió forintra gyarapodott.