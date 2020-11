Több kocsmát is bezárattak a rendőrök tegnap éjjel

Kiss Róbert rendőr alezredes a szerdai operatív törzs sajtótájékoztató kezdetén azt sorolta, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a járőröző rendőrök a tegnap élesedett kijárási korlátozás idején. Azzal kezdte, hogy a szigorúbb szabályok miatt most már ők is szigorúbban ellenőriznek, de az első éjjel mérlege pozitív volt, az emberek többsége szabálykövetően viselkedett az országban, és csak akkor mozdult ki otthonából este nyolc és reggel öt között, amikor az feltétlenül indokolt volt. Azt mondta, még Budapest belvárosában is kevesen tartózkodtak a tiltott idősávban az utcán, és jelentős részüknek volt felmentést jelentő munkáltatói igazolása.

Az egész országban azonban 273 embernél nem volt ilyen, közülük 80 főt figyelmeztettek, 123-nak helyszíni bírság járt, 70-nek pedig szabálysértési feljelentés. Mint ismert, kutyát sétáltatni este nyolc után is lehet, ha nem lépünk ki a lakhelyünk 500 méteres vonzáskörzetéből. Tegnap este ezt öten mégis megtették az országban, hárman helyszíni bírságot kaptak érte, ketten szabálysértési feljelentést. Csoportosulni sem szabad már, nyolcan ezt a tiltást nem vették figyelembe, intézkedtek ellenük.

Kiss Róbert rendőr alezredes (Fotó: MTI) Kiss Róbert rendőr alezredes (Fotó: MTI)

A vendéglátóegységeket is kiemelten ellenőrizték a rendőrök, itt ugye most már csak a dolgozók tartózkodhatnak, vendégek csak annyi ideig, míg átveszik az elvitelre rendelt ételt. Tegnap hét vendéglátó egységnél szegték meg ezt a szabályt, ezeket az üzlethelyszíneket a rendőrség ezért bezáratta.

A kocsmákra külön kitért Kiss, ezek tegnap már ki se nyithattak. Beszámolója szerint egy hatodik kerületi söröző ennek ellenére nyitva volt, benne öt szeszelő vendéggel. A vendégeket feljelentették, a kocsmát 30 napra bezáratták. Egy nyolcadik kerületi, Fiumei úti presszóban négy vendég túlórázott, három alkoholt is ivott, mikor beállítottak a rendőrök. A pultos meg nem megfelelően viselte a maszkot. Eredmény: helyszíni bírságok, 30 napos presszózár. Még további két kocsmát bezárattak tegnap este a rendőrök, egyet a 4. kerületben, egyet Encsen.

A rendőrség tegnap összesen 16 161 helyszíni ellenőrzést hajtott végre, 4820 új hatósági házi karantánt rendelt el, így most öszesen 34 040 házi karantén van érvényben az országban.

Müller Cecília...

... percei következtek. Az országos tisztifőorvos azzal kezdett, hogy elhelyezte Magyarországot az európai korona-rangsorban. Eszerint a fertőzöttek számában a tizedik, áldozatok számában a tizenötödik helyen vagyunk jelenleg. Kiemelte viszont, hogy az országos statisztikák teljes mértékben nem összevethetőek, mert nálunk, ha az áldozatnak más betegsége is volt, akkor is a koronavírust írják be a halál okának. Ezzel Müller azt érzékeltette, hogy mi biztosan szigorúbbak vagyunk az áldozatok számlálásánál, tehát több korona-áldozatot írunk össze, mint a többi európai ország. Arra viszont nem tért ki, hogy másutt mi a gyakorlat, így ez sima sejtetés maradt.

A reggeli korona-statisztika átismétlésekor kiemelte, hogy mára virradóra egy 20 éves magyar is belehalt a betegségbe. A kormányzati vírusinformációs oldalról tudjuk, hogy a fiatal férfi epilepsziával, súlylos mentális retardációval, gyermekkori autizmussal, kóros lesoványodással és vérszegénységgel is küzdött.

Eddig összesen az áldozatok 7 százalékánál nem találtak krónikus betegséget, náluk valóban a vírus volt a halál egyedüli oka, a többieknél a korona már meglévő betegségeket súlyosbított tovább. Az áldozatok átlagéletkora továbbra is 76 év.

Müller elmondta, hogy az ország településeinek 85 százaléka már igazoltan fertőzött, de inkább tekintsük úgy, hogy az egész ország az, mert az egyelőre nem koronás településeken is lehetnek már tünetmentes hordozók.

Az ország kb. 1600 szociális intézménye közül eddig 174-ben találtak fertőzöttet, hatnál már az első hullámban is. Az összesen 100 ezer gondozott 4 százaléka fertőzött, a gondozóknak pedig 1 százaléka.

Sajtós kérdések

A haldokló hozzátartozóktól el lehet búcsúzni, a kórházak látogatási tilalma ellenére? Müller: igen, és ez az alapjog mindenkor érvényes volt, és most is az. Ebben az ügyben sok kérdés érkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz, mondta, ezért november 10-én körlevelet küldött a kórházaknak, hogy felhívja a figyelmet: a haldoklók fogadhatják családtagjaikat.

Csak a kormány által kiadott igazolásminta a megfelelő az este nyolc utáni kint tartózkodásra vagy a munkáltató maga is írhat igazolást? És az egyéni állalkozó aláírhatja magának a papírt? Kiss: bármely formátumú igazolás jó lehet, de mindenki nézze meg a hivatalos űrlapot, hogy tudja a tartalmi követelményeket. Az egyéni vállalkozók pedig maguknak állítják ki, és írják alá az igazolást.