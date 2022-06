Több mint 14 ezren menekültek egyetlen nap alatt Magyarországra

Padlón a forint, tehetne ez ellen a kormány - A hét videója

A héten már nem csak kóstolgatta, de határozottan át is lépte a 400 forintos szintet az euró árfolyama, ráadásul rövid távon nem is látszik, hogy mitől tudna a magyar fizetőeszköz visszaerősödni. A kormánynak ehhez piacbarát politikát kellene folytatnia, illetve igen fontos kérdés az uniós pénzek ügye is. 7 milliárd eurónál is több pénzről, vagyis közel 3000 milliárd forintról van szó. Ez a magyar gazdaságot, a hazai tőkepiacot és a forint helyzetét is képes lehetne stabilizálni. Nagy kérdés, hogy Orbán Viktor a pénzt választja, vagy számára nagyobb politikai előnyt nyújt, ha Brüsszellel hadakozhat. Az aktuális fejleményeket Király Béla kollégánk elemzi.