Több mint 200 termékre vezet be exporttilalmat Oroszország

Miután az USA bejelentette, hogy leállítja az orosz kőolaj exportját, Putyin nem késlekedett a válasszal és arra utasította kormányát, hogy két nap alatt állítsák össze az exporttilalom alá eső nyersanyagok listáját - számoltunk be mi is a fejleményekről. A tilalom 2022 év végéig lesz érvényben.

Az orosz kormányzat csütörtökön délután közölte is, összeállították a listát, melyen többek között távközlési, orvosi, autóipari, mezőgazdasági, elektromos és technológiai berendezések szerepelnek - írja a Reuters.

Összesen több mint 200 tétel szerepel a listán, melyen vasúti kocsik, konténerek és turbinák is felkerültek. A gazdasági minisztérium közlése szerint erdészeti és faipari termékek is a listán vannak, ám, hogy pontosan mely termékekre vezettek be tilalmat, nem árulta el.

Az Interfax hírügynökség információira hivatkozva azt írja még a Reuters, hogy Oroszország március 15. és augusztus 31. között ideiglenesen a gabona- és cukorexportot is megtiltja az Eurázsiai Gazdasági Unió országain kívülre.

A gazdasági unióhoz Örményország, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán és maga Oroszország tartozik.