Több mint félmilliárd eurós lett a külkereskedelmi mérleghiány áprilisban

Az európai országokkal lebonyolított forgalomban 4,105 milliárd euró aktívum keletkezett, bár az export 10,8 százalékos visszaesése itt is nagyobb volt az import 9,9 százalékos csökkenésénél. Az ázsiai országokkal szemben 3,651 milliárd euró volt a kereskedelmi forgalom négyhavi hiánya annak ellenére, hogy az export 11,7 százalékkal nőtt az import 4,4 százalékos emelkedésével szemben. Az ázsiai mérleghiány csaknem fele, 1,725 milliárd euró a Kínával lebonyolított forgalomból származott, miután az import 6,2 százalékos növekedésével szemben az export 4,0 százalékkal csökkent.

A gépek, szállítóeszközök exportja 11,9 százalékkal, az importja 10,2 százalékkal esett vissza a tavaly január-áprilisi időszakhoz képest és 3,320 milliárd euró többlettel zárt. Ebből 2,260 milliárd euró aktívum a közúti járművek forgalmából eredt, ahol a kivitel 22,6 százalékkal, a behozatal 19,0 százalékkal csökkent. A híradástechnikai termékek forgalmából is 968 millió euró, az energiafejlesztő gépekéből pedig 944 millió euró többlet származott.

