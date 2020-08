Tömeges járattörlés a láthatáron a Wizz Airnél

A légitársaság felhívta az utasok figyelmét, hogy tájékozódjanak a rájuk vonatkozó utazási korlátozásokról, arról, hogy beléphetnek-e az adott országba. Emellett arra is rámutattak, hogy az egyes országokba történő belépési szabályok megváltozhatnak a jegy megvásárlása és az utazás dátuma között, amelynek kockázatát az utasoknak kell viselniük.

A nem magyar állampolgárok nem léphetnek be az országba, míg a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak két hétig vagy két negatív koronavírus teszt bemutatásáig házi karanténba kell vonulniuk. Ezek a szabályozások egy hónapig lesznek érvényben.

Kiemelték, azok az utasok, akik az utazási korlátozások miatt nem tudnak repülni, miközben járatuk a menetrend szerint üzemel, törölhetik jegyüket és visszatérítést igényelhetnek törlési díj fejében. A közlemény szerint amennyiben törölnek egy járatot, akkor a Wizz Air számlatulajdonosok az eredeti viteldíj 120 százalékát visszaigényelhetik Wizz Air pontokban, vagy 100 százalékos visszatérítést igényelhetnek a fizetés eredeti módja szerint, vagy ingyenes átfoglalási lehetőséget is választhatnak.

E szerint az esetleges menetrend változásokról az érintett utasok a foglalásánál használt e-mail címükre automatikus tájékoztatást kapnak. Azoknak az utasoknak, akik utazási irodán keresztül foglaltak jegyet a Wizz Air járataira - ideértve az online utazási platformokat is - kapcsolatba kell lépniük azzal a céggel, amelytől jegyet vásárolták.

A kormány pénteken közölte, hogy szeptembertől csak nagyon indokolt esetben léphetnek be külföldiek az országba. Ez azt jelenti, hogy a légi járatok zöme ismét leáll. Erre készülve a Wizz Air egy hosszabb állásfoglalást adott ki. A ferihegyi repülőtéren nyilván más légitársaságok is sokkal ritkábban jelennek majd meg, s ez megint súlyos pénzügyi gondokat okozhat az üzemeltető Budapest Airportnak.

