Tömeges oltást rendelt el Müller Cecília

Müller Cecília bejelentette, hogy elrendelte a tömeges oltást az országban. Ez azért vált lehetővé, mert újabb nagy mennyiségű kínai vakcina érkezik az országba, illetve növekszik az oltásra regisztráltak száma (jelenleg 1,3 millió főről van szó) és már beindult az online foglaló rendszer.

Nagy erőkkel folytatják az oltást (fotó: MTI)

A következő pár napban 600 ezer Sinopharm vakcina érkezik, ennek felét a kórházi oltópontokra, másik felét a háziorvosokhoz viszik. Csak az érvényes regisztrációval rendelkezők jelentkezhetnek jövő hétfőre, keddre vagy szerdára. Azt mondták, hogy minden jelentkezőnek tudnia kell, hogy a későbbi második adagot is ott vehetik fel, ahol, az elsőt, vagyis ezzel számoljanak. Egy ember csak egy időpontra foglalhat, ez nem módosítható, ha például megbetegszik közben valaki.

György István az oltási csoport vezetője azt kérte: ha valaki már foglalt egy kórházi időpontot, de ezután a háziorvos is oltásra hívja, akkor jelezze neki, így másnak ajánlhatja fel a vakcinát. Bár nem mondták a tájékoztatón, de ebből az is következik, hogy a háziorvosok nem látnak rá az online foglalási rendszerre, így akár időpazarlás is lehet a fölösleges hívás.

Müller Cecília a lassú, óvatos és fokozatos nyitásra hívta fel a figyelmet. Egyúttal azt is mondta, hogy csökken ugyan az aktív fertőzöttek száma, de

"a járványnak nincs vége!

Miközben hosszan ecsetelte a kínai vakcina előnyeit, elismerte, hogy csak visszatekintve tudjuk majd megállapítani, hogy egy-egy vakcina típus mennyire volt hatékony.

"Az egyetlen kotta arra, hogy ne fertőződjünk meg az, hogy felvesszük az oltást" - hangoztatta a tisztifőorvos.

A rendőrség az elmúlt 24 órában 681 személlyel szemben a maszkviselés, 246-tal szemben a kijárási tilalom megszegése matt intézkedett. Üzletekben viszont 1040 ilyen eset volt, vendéglátóhelyet nem kellett bezárni. Tegnap 4428 embernél rendeltek el házi karantént, így jelenleg 42182-en vannak ilyen korlátozás alatt.