Továbbra is nagy a baj az amerikai munkaerőpiacon

Az előzetes becslésnél nagyobb mértékben, éves szinten 5 százalékkal csökkent az első negyedévben a bruttó hazai termék az Egyesült Államokban a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Economic Analysis második becslése alapján. Az első becslés még 4,8 százalékos csökkenésről szólt.

A friss adattal együtt elmúlt két hónap elbocsátási hulláma miatt 40 milliónál is több amerikai került az utcára. Mondani sem kell, hogy az amerikai gazdaságtörténelem során soha nem regisztráltak még ennyi elbocsátást két hónap alatt. A munkanélküliségi ráta ugyan elmarad a 1929-es válságot követő szinttől, ám minden más korábbi rátát meghalad. A szakértők előzetesen úgy látják, hogy az áprilisi 15 százalékos szint után májusban bőven 20 százalék fölé ugrik a munkanélküliek aránya.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!