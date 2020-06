Továbbra is rengeteg új munkanélküli van az USA-ban

A heti adatok alapján továbbra sem csillapodik az elbocsátási láz az Egyesült Államokban. Igaz, közben számos új munkahely is létrejön, így a tartósan munkanélküliek száma már alig változott.

Érdemes hozzátenni, hogy a gazdasági aktivitás javulásával a megszűnők mellett új munkahelyek is létesültek, így a munkanélküliek száma áprilisban érte el mélypontját. A tartósan munkanélküliek száma 20,5 millió volt a legutóbbi héten, ami stagnálást jelent a korábbi héthez képest. Elemzők ugyanakkor erősebb csökkenésre számítottak, 19,8 milliós számot vártak. A tartósan munkanélküli segélyt kérők számát mérő négyhetes mozgóátlag 1 millió 92 ezerrel, 20 millió 814 ezer 750-re süllyedt, más kérdés, hogy egy évvel korábban 1,68 millió volt a tartós munkanélküliek száma.

Immár a tizenharmadik egymást követő héten állt a milliós küszöb fölött az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma. Igaz a legrosszabb, március végi adatokhoz képest lényegesen jobb a helyzet, akkor ugyanis 6,86 millión tetőzött az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma. Érdekesség, hogy a 2008-as hitelválságot követően 8,7 millió állás szűnt meg, míg most három hónap alatt több, mint 45 millió.

Továbbra is rendkívül magas maradt az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban, derült ki a csütörtökön közzétett adatokból. Ezúttal 1,5 millió volt az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma. Ez meghaladja az elemzői várakozásokat, és csak 50 ezerrel kevesebb, mint az egy héttel korábbi szám.

