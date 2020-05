Túl van a legrosszabbon New York

A csökkenő fertőződési és halálozási számok egyértelműen arra utalnak, hogy valamennyire javulni látszik a helyzet, de a hatóságok abból a szempontból így sem elégedettek, hogy a javulás üteme lassabb a vártnál – mondta Andrew Cuomo.

Az államban vasárnap 9647 új kórházi felvétel történt és 226-an hunytak el, ezzel már négy napja a háromszázas határ alatt tudott maradni a halálozások száma – hasonlót utoljára március végén mértek.

A hegyet megmásztuk, és most átértünk a túloldalra, azonban nem annyira meredeken csökken a másik oldal, mint azt vártuk – fogalmazott a politikus, hegymászási példákkal illusztrálva a fertőzési görbét. New York államban egyelőre május 15-ig tartanak a kijárási korlátozások, ám ahhoz, hogy ezeket teljesen feloldják, szükség van arra, hogy az esetszámok további csökkenése mellett az ellátórendszerek befogadóképességét is stabilizálják – azaz legyen elég ágy, lélegeztetőgép és teszt.

A kormányzó tájékoztatóján emellett arról is beszélt, hogy a keleti parti térség tagállamai egymással egyeztetett terv szerint nyitják újra gazdaságaikat majd, de csak a fertőződési számok alakulásának figyelembe vételével.

(CNBC)