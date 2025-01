Tűzgolyó az amerikai főváros felett – helikopterrel ütközött egy utasszállító, rengeteg halott lehet

A légitársaság közlése szerint 60 utas és 4 fős legénység tartózkodott az utasszállító repülőgépen, amely Washingtonban a Potomac folyó felett összeütközött a három embert szállító katonai helikopterrel szerda este.

A szövetségi és állami hatóságok a helyi idő szerint késő esti órákban nagy erőkkel végezték a kutatást és mentést.

Az első jelentések szerint közvetlenül a balesetet után négy túlélőt mentettek ki a vízből.

Az alábbi képsorokat egy térfigyelő kamera rögzítette:

#BREAKING: A significant emergency response is underway, and a mass casualty has been declared after an American Airlines jet collided with a D.C. Police helicopter in a possible midair collision.



#Washington | #DC



Currently, a significant emergency response is underway in… pic.twitter.com/yR5GYGocQr