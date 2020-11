Új csúcsra ugrott a Covid-halottak száma Németországban

A német DPA hírügynökség értesülései szerint a Angela Merkel kancellár ma további korlátozásokat javasol a tartományi miniszterelnököknek a járványhelyzet javítása érdekében: ismét szigorítanák az üzletek nyitva tartását (vevők számának korlátozása) és az iskolák működését (távolságtartás a diákok között), valamint az egész országban december 19-re hoznák előre a téli szünetet. A vendéglátóhelyek továbbra is zárva maradnak.

Újabb szigorítások jöhetnek Berlinben is. (Depositphotos)

Németország még november elején, a fertőzéssszám megugrása miatt vezetett be részleges karantént: a többi közt bezárták a vendéglátóhelyeket, valamint a szabadidős és sportlétesítményeket, illetve betiltották a rendezvényeket és a turizmust. Az óvodák, az iskolák és a kiskereskedelmi egységek ugyanakkor szigorításokkal, de nyitva tarthatnak.

Az elhunytak száma ugyanakkor a hétnapos átlagot tekintve továbbra is meredeken emelkedik.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!