Új kutatás: az eddig ismertnél jóval kevésbé lehet halálos a koronavírus

Ez több mint 10-szer alacsonyabb érték, mint a hivatalos német adat: a Robert Koch Intézet szerint Németországban a vírus halálozási rátája 3,8 százalék. Nemzetközi szinten még ennél is jóval magasabb értékeket jegyeztek fel: Olaszországban például sokáig 10 százalék körül mozgott a halálozási ráta, Magyarországon pedig jelenleg 11,8 százalék a hivatalos adatokból kiolvasható mutató.

