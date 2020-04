Újabb boltok nyithatnak ki Ausztriában

Folytatódik az üzletek és az iskolák lépésről lépésre történő újranyitása - jelentette be Sebastian Kurz kancellár a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések további enyhítését bejelentve.

Kurz leszögezte, hogy a határellenőrzések megszüntetése, illetve az utazási korlátozások feloldása is a koronavírus terjedésével, illetve megfékezésével kapcsolatos számok függvénye, ezekről a szomszédos országokkal egyenként tárgyalnak. A kancellár közölte, hogy ő maga a tervek szerint Ausztriában tölti majd nyári szabadságát.

Az iskolákban május 4-től megkezdődik az érettségire, illetve a záróvizsgákra való felkészülés, május közepétől pedig az alsóbb iskolai osztályokban is folytatódhat a tanítás, de ennek részleteiről később tájékoztatnak - tette hozzá.

Az újranyitás részleteit ismertetve azt mondta: kedden kinyitottak a kisebb üzletek, május elsején pedig valamennyi üzlet újranyithat, és a szolgáltatások, így többek között a fodrászatok is fogadhatják a vendégeket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy szájmaszkot kell viselni, és be kell tartani a kötelező távolságot.

Kifejtette: fokozatosan, óvatosan folytatják az ország újranyitását, és folyamatosan figyelik a koronavírus terjedésével kapcsolatos számokat, hogy szükség esetén behúzhassák a vészféket. A kancellár felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az enyhítések bevezetésével folyamatosan nő az egyének felelőssége is.

Jó úton vagyunk, az óvintézkedések hatásosak - jelentette ki. A hétvégén száz alá csökkent az új fertőzöttek számának napi növekedése, és ez nemcsak Európában, hanem világviszonylatban is a legjobb eredmény - tette hozzá.

