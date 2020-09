Újabb nagy ugrás a magyar koronavírusos betegeknél, de nincs újabb csúcs

495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 8387 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ez némileg elmarad az egy nappal korábbi -egyébként rekordot jelentő - értéktől, amikor 510 új beteget azonosítottak.

Az elhunytak száma változatlanul 624 fő, 3958-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 3805 fő.

Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. 151 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Az adatok azt jelzik, hogy a súlyos esetek száma jóval kisebb, mint a tavaszi első hullámnál. Akkor volt olyan nap, amikor 1000-nél is több embert kellett a koronavírus miatt kórházban kezelni. A mostani esetekben az enyhébb lefolyás mellett az is fontos különbség, hogy a betegek átlagéletkora jóval alacsonyabb, mint az korábban volt.

Nem véletlenül jelentik most a gócpontokat olyan helyek, ahol inkább a fiatalabb generáció fordul meg, legyen szó táborokról vagy szórakozóhelyekről. Az Operatív Törzs ismételten felhívja a figyelmet, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.