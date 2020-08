Újra meghosszabbították a migráció miatti válsághelyzetet

A válsághelyzet meghosszabbítása a törvényben előírt speciális jogosítványokat ad az állami, rendvédelmi szervek kezébe. Így garantálható, hogy továbbra is a lehető leghatékonyabban tudjunk fellépni az illegális bevándorlókkal szemben a határnál és akár Magyarország teljes területén.

Korábban a kormány arra hivatkozott, hogy Törökország felől a balkáni migrációs útvonalon továbbra is sokan vannak úton. Látva a zavaros török belpolitikai helyzetet, ez a veszély továbbra is fenyegetőnek tűnik.

