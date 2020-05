Újraindul az élet: nyitnak az osztrák szállodák

Május 29-én újranyitnak a szállodák, a wellness-központok és a menedékházak Ausztriában. Emellett a hegyekben ismét működhetnek a felvonók, és szemináriumokat is lehet tartani - jelentette be Elisabeth Köstinger turizmusért felelős miniszter Bécsben egy sajtótájékoztatón.

A szállodákban működő wellness-szolgáltatás igénybe vételekor az egészségügyi minisztérium higiéniai ajánlásai a mérvadók. A hegyekben található menedékházakban a turisták ágyai között legalább két méter távolságot kell tartani. A felvonókkal, siklókkal kapcsolatos szabályozást később hozzák nyilvánosságra. A szállodák április 4-én zártak be, így csaknem két hónap után nyithatnak ki újra.

A szállodák éttermeiben ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az egyéb vendéglátóhelyeken, a reggeli ugyanakkor "büfé jellegű", vagyis svédasztalos is lehet. A szemináriumokon legfeljebb százan lehetnek, a résztvevőknek szájmaszkot kell viselniük, és be kell tartaniuk a távolságtartás szabályát.

Előírás a legalább egyméteres távolság betartása is. Kivételt jelentenek azok a vendégek, akik egyébként közös háztartásban élnek, valamint az úgynevezett "vendégcsoportok", vagyis azok a barátok, akik nem élnek együtt, de közösen töltik el szabadságukat, ezért közösen bérelnek például egy apartmant.

A szállodák szigorú óvintézkedések mellett fogadhatják a vendégeket - közölte. A miniszter elmondta: a vendégek és a dolgozók számára is kötelező a szájmaszk viselése azokon a helyeken, ahol sok ember megfordul, így a bejáratnál, a recepciónál vagy az előcsarnokban.

