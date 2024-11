Újvidéki tragédia: magyar hátterű cég felügyelhette az állomás rekonstrukcióját

Az Utiber Project Bureau anyavállalata a magyar Utiber Közúti Beruházó Kft., amely Mészáros Lőrinc építőipari érdekeltségeinek is dolgozik alvállalkozóként. Az SZMSZ szerint a cég jelentős növekedést ért el: bevételei tizenhét-, nettó profitja kilencvenszeresére nőtt, és jelenleg 63 alkalmazottat foglalkoztat. Az Utiber Project Bureau 85 százalékát a magyar Utiber Közúti Beruházó birtokolja, míg 15 százaléka Jović Miodrag szerb állampolgár kezében van, aki a cég igazgatója is. A szerb Utiber számos projektet nyert, köztük vasútvonal-felújítást és a Nemzeti Stadion építését. Az anyavállalat Magyarországon az autópálya-koncessziós projektek kapcsán került reflektorfénybe.

Így ez az vállalat, ami annak az újvidéki állomásnak is felügyelhette a felújítását, ahol pénteken leszakadt egy üvegterasz. A balesetben legalább 14 ember meghalt.

