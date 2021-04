Válságálló Mezőkövesd: Tállai András focicsapatához ömlött a szponzorok pénze

A felcsúti focicsapat mögött álló, a fociakadémia tulajdonában lévő Puskás FC Kft. remek évek zárt 2020-ban, árbevétele 16 százalékkal 4,3 milliárd forintra emelkedett - számolt be erről a napokban a 444.hu. Hogy a bevételek növekedése pontosan milyen forrásnak köszönhető, arra a részletek taglalására hivatott kiegészítő melléklet nem tér ki. Felcsúton ugyanis immár hagyományosan kihagyják azt a fejezetet a dokumentumból, mintha az annak nem is lenne része.

Minden jel arra utal azonban, hogy hasonló a helyzet egy másik NBI-es és NER-közeli focicsapatnál is. A Tállai Andráshoz kötődő Mezőkövesd Zsóry FC mögött álló Kft. éves beszámolója is úgy néz ki, mintha nem lett volna itt tavaly semmiféle lezárás, zárt kapus mérkőzés, sem pedig koronavírus-járványból kifejlődött gazdasági válság.

A klubnál ugyanis töretlen és lendületes növekedést mutatnak nemcsak a bevételek, de lehetőség volt a Kft.-nél a fizetések drasztikus emelésére is. De kezdjük a legelején!

Fotó: MTI Fotó: MTI

A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. értékesítésből származó bevételként 996,8 millió forintot könyvelhetett el a 2020-as beszámolója szerint, ami 19,2 százalékos növekedést jelent előző évhez képest.

A kiegészítő mellékletben foglaltak szerint a növekedés több tételnek is köszönhető. A koronavírus-járvány és a zártkapus meccsek következtében is kicsit csökkent a jegyek és bérletek értékesítéséből származó bevételek, de ezek egyébiránt a teljes bevétel töredékét teszik ki. Ilyen címen 17 milliót könyveltek el a korábbi 21,2 millió forint után. Ez egyben azt is jelenti, hogy a bevételeinek 1,7 százaléka köszönhető a jegyeladásoknak, ami hazai viszonylatban nem, de gazdasági értelemben nézve nagyon alacsony hányadot jelent. A tendencia ráadásul egyáltalán nem kedvező irányú, mivel 2019-ben még a bevételek 2,9 százalékát köszönhették a jegyek és bérletek eladásának.