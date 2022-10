Van, ami Zelenszkijnek is tetszik

Az ukrán elnök videókapcsolaton keresztül beszélt az ET-tagállamok delegációihoz, és hangsúlyozta, hogy az légteret meg kell védeni az orosz terrortól, "ez alapvető lépés lenne a háború közeljövőben történő befejezéséhez." Felhívta a figyelmet, hogy le kell szűkíteni Oroszország pénzügyi lehetőségeit, hogy a háborút finanszírozza. Ez - véleménye szerint - az olaj- és gázexportból származó nyereség visszafogásával lehetséges.

Zelenszkij méltatta, hogy a közgyűlés volt az első nemzetközi fórum, amely Oroszországot terrorista államnak nyilvánította. Mint mondta, az ET-vel folytatott párbeszéd azt eredményezte, hogy "Európa sokkal határozottabban lép fel, hogy megvédje a jogállamiságot, az emberi jogokat és a társadalmi igazságosságot". Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy korábban Ukrajnának kedvezőtlenebb kapcsolata volt az ET-vel, mivel az Oroszországgal folytatott párbeszéd során figyelmen kívül hagyták a valóságot. "A párbeszéd fenntartásával megpróbálták elfelejteni, amit az oroszok tettek az ukránok ellen 2014-től kezdve, sőt az álcázott párbeszéd arra is irányult, hogy elfedje azt, hogy egyesek részesülni kívántak az Oroszországból Európába áramló korrupt pénzekből" - jelentette ki. Hozzátette: ebben az évben azonban fordulat állt be, és amikor az orosz erők megkezdték az Ukrajna elleni támadást, az ET egyből kizárta Oroszországot tagjai közül, és elítélte az orosz terrort és a nemzetközi joggal szembemenő bűncselekményeket.

"Végre elkezdődött egy valódi és tisztességes párbeszéd közöttünk annak érdekében, hogy megvédjük közös értékeinket" - hangsúlyozta. Közölte: az Ukrajna elleni támadásokat nem egy marginális politikai csoport hajtja végre, hanem a világ földrajzilag legnagyobb országa, amely évtizedek óta ezen munkálkodott.

"A mi párbeszédünk ereje abban van, hogy Európa történelme során még soha nem volt ennyire erős. Mindent megtesz, hogy ne engedje az orosz terroristáknak, hogy tönkretegyék az életünket. Együtt határolódunk el Oroszországtól, megbüntetjük a terrorért, és megfizettetjük vele az általa kirobbantott háború árát" - hangoztatta. Azt is elmondta, hogy az ET történelmi szerepet játszhatna abban, hogy létrehozzon egy különleges bíróságot, válaszul az orosz agresszióra. Véleménye szerint ez a legjobb módja annak, hogy megvédjék a nemzetközi jog elveit, és megtérítsék a háború veszteségeit egy megfelelő kártérítési mechanizmus létrehozásával. (MTI)