Van még hova fejlődni a milliós kínai hadseregnek

Kína a külföldi cégekre is bevezeti a dermesztő társadalmi pontrendszert

Várhatóan a jövő évtől az állampolgárok mellett a náluk működő multik teljesítményét is osztályozni fogja Kína az alapján, hogy azok mennyiben tesznek eleget a helyi szabályozásoknak. Egyes esetekben a nyugati cégek jól is kijöhetnek a kreditezésből, de készülőben van egy céges fekete lista is, komoly büntetési lehetőségekkel, melyet a szakértők szerint Peking politikai fegyverként használhat majd fel a neki nem tetsző magatartású országok megregulázására.