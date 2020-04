Varga Mihály: Nagyobb lehet a baj, mint a kormány gondolta

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a költségvetés 3 százalékos hiánya sincs kőbe vésve. Nem pörögnek az online pénztárgépek, kevesebb az adóbevétel is.

A pénzügyminiszter azt is elárulta a Reutersnek, hogy a 10 évre titkosított Belgrád-Budapest vasútvonal felújításához 1,855 milliárd euró kölcsönt kapott a kormány éves 2,5 százalékos kamattal és előtörlesztési lehetőséggel.

"Ha a gazdaság vissza tudna térni a normális kerékvágásba május végére, vagy júniusra, akkor lenne 3 százalékos recesszió, de úgy látjuk, lassabb lesz a visszaállás – mondta. A kérdés az, hogy melyik exporttermékek tudnak majd eljutni a magyar gyógyszer- autó- és vegyiparból az exportpiacokra, és hogy a kereslet is helyreáll-e közben."

202 000 online pénztárgép adatai alapján a pénzügyminiszter azt mondta, hogy az elmúlt hét napban a kiskereskedelmi eladások az erre az időszakra jellemzőeknek csak a 54 százalékát tették ki, így az adóbevételek is jelentősen alacsonyabbak lesznek.

