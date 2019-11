Varga Mihály: nem lesz több támogatás az elektromos autókra

Cél a közösségi közlekedés dekarbonizácója, gyorstöltők támogatása is jöhet. A hazai ipar pedig válságálló az autóipar domináns szerepe ellenére is – többek között ezekről is beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter a Trend FM Mozgásban című műsorában.