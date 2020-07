Védőmaszk: Ausztria is bekeményít

Mától ismét szigorították a maszkviselési szabályokat Ausztriában a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében. A közelmúltban hasonló döntést hozott több európai ország is.

A buszokat megállították, és védőmaszkos határőrök ellenőrizték az útleveleket. A határ magyar oldalán viszont nem tapasztaltunk kontrollt – a minket szállító busz megállás nélkül léphetett be Magyarország területére.

A Der Standard szerint ugyanakkor a növekedés egyik oka az lehet, hogy az elmúlt hetekben a korábbinál több tesztet végeztek, és a tünetmentes embereket is letesztelték. Arról nincsenek adatok, hogy az Ausztriába látogató külföldiek vagy a hazatérő osztrákok felelősek lehetnek-e az emelkedésért.

Minderre azután kerül sor, hogy a korlátozások lazítását követeőn – sok más országhoz hasonlóan – Ausztriában is emelkedni kezdett a diagnosztizált fertőzöttek száma.

mától a boltokban és egyéb kiskereskedelmi egységekben (például pékségek), valamint a postán és az egészségügyi intézményekben is el kell takarni az arcot és az orrot.

A gyógyszertárak és a középületek mellett, ahol eddig is kötelező volt maszkot hordani,

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!