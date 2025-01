Vége a mézesheteknek: Trump rámordult Orbán Viktorra, aki máris hajlandó lehet megszavazni az újabb orosz szankciókat

Az ügyben pénteken fontos ülésre kerül sor. A 27 tagállam képviselőnek hivatalsona január 31-éig van idejük a szankciók megújításáról döntést hozni, miközben tárgyalások folynak újabb uniós szankciók bevezetéséről is. A Politicónak két uniós tisztviselő arról beszélt, hogy nem készülnek B-tervvel arra az esetre, ha nem sikerül a szankciók megújítása.

Nem olyan biztos, hogy Trump azonnal leveszi a szankciós listáról Rogán Antal. És mi van akkor, ha Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter nem is bánja ezt annyira?

Szerdán azonban Donald Trump – akitől a magyar kormány a gyors békét, Ukrajna magára hagyását remélte – a szankciók kiterjesztéséről beszélt, amennyiben Oroszország nem hajlandó békét kötni. Úgy tűnik, ez a fordulat a magyar kormány szankcióellenes álláspontját is megrendítette.

