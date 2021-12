Vegyes Covid-kép: több a fertőzött, de kevesebb a kórházban kezelt

3359 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 233 744 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Érdekesség, hogy a tegnap elvégzett, kevésnek számító 15 165 tesztből találták meg a 3359 fertőzöttet, ami 22,1 százalékos pozitivátási ráta. Tegnapelőtt a pozitivitási ráta 26 százalék volt. Elhunyt 139, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 167 főre emelkedett.

Eddig 1 060 360-an gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma pedig 135 217 főre csökkent.

Jelenleg 5159 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen. És közben tudjuk, hogy már Magyarországon is terjed az omikron, már több esetet is detektáltak hazánkban is.

A beoltottak száma 6 239 410 fő, közülük 5 951 491 fő már a második oltását is megkapta, 3 124 497 pedig már a harmadik oltást is felvették. A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is felvette.