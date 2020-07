Vidékre is adott pluszpénzeket a kormány

Több, már futó projekthez is pluszforrást biztosít a kormány a Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján.

A legnagyobb tételt a sülysápi ipari parkban zajló fejlesztések további támogatása jelenti, erre akár 92 millió forintot is szánna a kormány, míg Besenyeszög önkormányzata a település régi TSZ épületének átalakításához kaphat közel 60 millió forintot. Ezek mellett említésre méltó tételt jelent például a tolnai önkormányzat épületének korszerűsítésére adott további 59 millió forint, valamint a „Cserhátalján– Faluszélén” Integrált Turisztikai Projektnek jutó újabb 52 millió forint is.

